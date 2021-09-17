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PCR testi sağlık ocağında yapılır mı?

#Pcr Testi#Sağlık Ocağı#İcerikhaber
PCR testi sağlık ocağında yapılır mı

PCR testi sağlık ocağında yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Sağlık Ocağı PCR testi yapıyor mu sorusuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Aşı olmayanlara belirli alanlarda şart koşulan PCR testi uygulamasını yerine getirmek zorunda olan vatandaşlar, PCR testi zorunluluğunu Sağlık Ocağı aracılığıyla tamamlamak istiyor. Peki, Sağlık Ocağı PCR testi yapıyor mu? İşte, o detaylar

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Sağlık Ocağı ya da yeni adıyla Aile Sağlık Merkezleri PCR testi yapıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belirli alanlarda PCR testi zorunluluğunun getirilmesinin ardından pek çok vatandaş, PCR testi Sağlık Ocağı tarafından yapılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Ocağı PCR testi yapıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK OCAĞI PCR TESTİ YAPIYOR MU?

Sağlık Ocağında PCR testi henüz yapılmıyor. Ancak hastaneler aracılığıyla PCR testi yapılmaya devam ediliyor. 

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır.

Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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#Pcr Testi#Sağlık Ocağı#İcerikhaber