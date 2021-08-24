PCR testi kimler için zorunlu, zorunlu testler ücretli mi olacak?... İşte merak edilen detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günkü Kabine toplantısı sonrası Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararları açıkladığı basın toplantısında, Covid aşısı olmayanlardan PCR testi istenmesine ilişkin yeni uygulamayı paylaşmıştı. Açıklama ardından PCR testi zorunluluğunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Yayınlanan genelgeyle PCR testi zorunluluğunun başlayacağı tarih paylaşıldı.

Genelgeye göre, 6 Eylül’den itibaren de uçak ve toplu taşıma aracıyla şehirlerarası yolculukta 48 saat öncesinden PCR testi yaptırılacak. Konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetlere girişte de ‘negatif test sonucu’ şart olacak.

Genelgede zorunluluğun başlayacağı tarihle ilgili şu ifadelere yer verildi: "6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti.

ÖZEL ARAÇLARDA PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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