PCR testi için randevu gerekli mi?
PCR testi için randevu almak gerekli mi sorusu, yeni dönemde pandemi önlemleri kapsamında zorunlu koşulan bazı mekanlara girebilme serbestisi dolayısıyla önem arz ediyor. Aşı yaptırmayan ancak PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu testlerin randevu gerektirmeden yaptırılıp yaptırılmayacağını sorguluyor. Peki, PCR testi için randevu gerekli mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PCR testi için randevu gerekliliği, test yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Devlet hastaneleri ya da özel hastaneler aracılığıyla test yaptırmak isteyen vatandaşlar, randevusuz olarak işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, PCR testi için randevu gerekli mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PCR TESTİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?
PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.
PCR TESTİ UZUN SÜRER Mİ?
PCR testi kolay bir şekilde uygulandığı için uzun sürmemektedir. Bu nedenle randevu zorunluluğu bulunmamaktadır.
TESTLER NEREDE YAPTIRILACAK?
PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.