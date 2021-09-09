PCR testi için randevu gerekliliği, test yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Devlet hastaneleri ya da özel hastaneler aracılığıyla test yaptırmak isteyen vatandaşlar, randevusuz olarak işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, PCR testi için randevu gerekli mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PCR TESTİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.

PCR TESTİ UZUN SÜRER Mİ?

PCR testi kolay bir şekilde uygulandığı için uzun sürmemektedir. Bu nedenle randevu zorunluluğu bulunmamaktadır.

TESTLER NEREDE YAPTIRILACAK?

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara