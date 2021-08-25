PCR sahtekârlığına karşı test denetimi

Sahte PCR testleri olasılığına karşın, laboratuvarlara kit-test denetimleri yapılacak. Eylül ayı ile birlikte okulların açılması, tatillerin bitip halkın şehirlere dönmeye başlamasıyla koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçilecek. Bu süreçte taşra ve sahillerden, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden büyük kentlere dönenlerin vaka sayısının artmasına neden olacağı yorumları yapılıyor. Bu nedenle hastanelerin sadece yoğun bakımlarında değil, diğer servislerinde de olası gelişmelere göre hazırlıklar yapıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, aşı yaptırmayana PCR testi zorunluluğunun doğru olduğunu belirtirken, bundan sonraki adımın PCR sahtekârlıklarının önlenmesi olduğuna dikkat çektiler. PCR testi yapan laboratuvar ve hastanelerin, bir yazı ile PCR testi yaptırmış gibi belge düzenlemesinin önüne geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle PCR testi yaptıran yerlere denetimler düzenlenecek. Satın alınan KİT ile test sayısının karşılaştırılması ve örnekleme yöntemiyle testlerin kontrol edilmesinin sağlanacağı kaydediliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte en büyük sıkıntı yaşadığı konu ise aşı karşıtlığının artması olduğu belirtiliyor. Birkaç ay önce aşı karşıtlığı yüzde 5 civarında iken, aşı duyarsızları olarak tarif edilen yüzde 35’lik kitleden bu gruba kayanlar olduğu ifade ediliyor. Bu kişilerin bilimsel karşıtlıktan çok, yerel hurafelerle hareket ettiği saptandı. Bakanlığın, aşı karşıtlarının tezlerini çürütecek bir sistem kurması gerektiği, kamu spotları gibi yöntemlerle “aşı yalanlarına” yanıt verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Kamunun ikna çalışmaları ve sağlıklı bilgi akışı konusunda daha fazla çaba göstermesi isteniyor.

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