Pazartesi hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 4 Ekim il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzeydoÄŸusu, BatÄ± ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Tokat, DoÄŸu Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzey ve batÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz ve Ardahan Ã§evreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

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