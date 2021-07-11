Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, yeni haftanın başlaması ile hava durumu araştırmaları hız kazandı. Pek çok vatandaş, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini sorguluyor. İşte, Meteoroloji'nin yayınladığı en güncel veriler...

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







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