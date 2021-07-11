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Haber Giriş: 11.07.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri

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Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Peki, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, yeni haftanın başlaması ile hava durumu araştırmaları hız kazandı. Pek çok vatandaş, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini sorguluyor. İşte, Meteoroloji'nin yayınladığı en güncel veriler...

DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


Pazartesi hava nasıl olacak İşte 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri

 

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