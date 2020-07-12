Pazartesi hava nasıl olacak? 13 Temmuz hava durumu tahminleri

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde pazartesi öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçükçaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, diğer illere de ait son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerekiyor.