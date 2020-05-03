Pazartesi güzel haberler olabilir

Kalın, 65 yaş ve üstü için sokağa çıkmada esneklik tartışmasıyla ilgili de “Pazartesi Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir. Bilim kurulunun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde” diye konuştu. Kalın, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla AB’nin öncülüğünde bir ortak aşı fonu oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılacağını kaydetti.