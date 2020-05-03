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Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Pazartesi güzel haberler olabilir

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Pazartesi güzel haberler olabilir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV’de katıldığı programda Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına dönük bir planlama olup olmadığına dönük soruya “İhtimaller dahilindedir. Salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim” dedi.

Kalın, 65 yaş ve üstü için sokağa çıkmada esneklik tartışmasıyla ilgili de “Pazartesi Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir. Bilim kurulunun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde” diye konuştu. Kalın, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla AB’nin öncülüğünde bir ortak aşı fonu oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılacağını kaydetti.

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