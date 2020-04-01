Pazartesi günü trafik 3 kat fazla

İmamoğlu katıldığı bir TV programında İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini isteyerek şunları söyledi: “Pazar günü 464 bin yolculuk tespit ettik toplu taşımada. Bireysel araç sayısı da çok azdı pazar günkü görüntülerde. Ama pazartesi günü, 1 milyon 124 bin 178 yolculuk. Tam 3 katı. 1 milyon 124 bin 178 yolculuk yapıldı. Ayrıca öyle yoğun bir araç trafiği vardı ki E-5’te, TEM’de. Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Pandeminin merkezi İstanbul. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.



Esas hazırlığımız gıda konusunda vatandaşımıza yardım sağlamak, nakdi yardımlarımızı arttırmak. Su, gaz faturanızı ödemediniz diye asla kesinti yapmayacağız. Şu ana kadar iştiraklerimizin gelir kaybı 300 milyon lira civarında. İBB’nin 750 milyon lira gelir kaybı var.”