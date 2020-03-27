Pazarlarda bazı tezgahlar kapalı kaldı

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçşleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında valiliklere dün gönderdiği ek genelgede semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Turizm kenti Antalya'da da bu yasaklar kapsamında pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışı yapan esnaf bugün tezgahlarını açmadı. Bu alanlara sebze ve meyve satışı yapan esnaf seyrek mesafelerle tezgahlarını kurdu.



BAZI VATANDAŞLAR TEDBİRSİZ



Cuma pazarında vatandaşların sabah saatleri olmasına rağmen alışverişlerini yapmak için evden çıktıkları gözlendi. Bazıları maske ve eldivenle kendilerini korurken, bazıları hiçbir tedbir almadan pazarda alışverişini yapmaya devam etti. Pazar esnafının çoğunluğu ise eldiven ve maske takarak korunmaya çalıştı.



SEÇMECE ISRARI DEVAM ETTİ



Pazara gelen vatandaşlardan bazıları esnafln tüm uyarılarına rağmen sebze ve meyvelerini seçmekte ısrar etti. Pazarda bir vatandaş alışverişini yaparken, çıplak elle tezgahta bulunan biberleri seçerek poşete koyduğu dikkatlerden kaçmadı.



VİRÜS DOLAYISIYLA İŞ YOK



Pazar esnafından Necat Ağırman, işlerinin virüs dolayısıyla düştüğünü belirterek, “İş yok. Bulunduğumuz pazarda genelde 65 yaş üstü müşterilerimiz oluyordu onlara da sokağa çıkma yasağı gelince işlerimiz daha da düştü" dedi.



Esnaftan Masum Özdemir ise “İşlerimiz azaldı. Pazar bomboş, kimse yok. Sebze ve meyveleri de seçmeye izin vermiyoruz. Kendimiz poşetlere doldurarak veriyoruz" diye konuştu.



KALABALIK YÜZDE 80 AZALDI



Pazara alışverişine geldiğini kaydeden ev hanımı Neriman Özel, “Şu anda zor durumdayız. Kendimizi ve başkalarını korumak için maske ve eldivenle dışarıya çıktım. Normal şartlarda olması gereken durum şu anda yapılıyor. Cuma günleri bu pazara geliyorum ve şu an pazara gelen insan sayısı yüzde 20'lere düşmüş durumda" dedi.