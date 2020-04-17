Pazarlarda 342 kişiye ceza

Türkiye genelinde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimlerde, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgâh arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı/ müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 il valiliğine 27 Mart tarihinde gönderilen ek genelgede pazaryerlerine düzenleme getirilmişti. Pazarlarda sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satılmaması, tezgâhlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazaryeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının 2 katını aşmaması, satıcı-müşterilerin maske kullanma zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyulması istenmişti.