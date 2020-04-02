Pazarlara sayıyla giriş

İçişleri Bakanlığı, daha önce pazaryerlerinin düzenlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye rağmen pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğu azalmayınca ek bir genelge çıkardı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre ek önlemler şöyle:



“Pazarın toplanacağı gün pazaryerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç ­gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ­çıkışlar engellenecek. Pazaryerine giriş ve çıkışlar mümkünse aynı yerden yapılmayacak. Aynı yerden yapılması zorunlu ise vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacak.



Pazaryerlerinde sergi, tezgâh veya tahtalar, araları en az üç metre olacak şekilde yerleştirilecek. Pazara içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak. Bu amaçla pazar girişinde bekleme noktası olacak.”





