Pazarlar kapatılacak mı? İşte semt pazarlarda alınan yeni önlemler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili yeni uygulamaların başlatılacağını söyleyen Erdoğan, pazarlarda marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olduğunu belirtti. İşte, o konuyla ilgili detaylar.

PAZARLAR KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uygulamalarla ilgili, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz." dedi.