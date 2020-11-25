Pazarlar açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarları açık olacak mı?

Pazarlar açık mı sorusu, temel ihtiyaçlarını gidermek üzere semt pazarlarına gitmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pazarlar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Koronavirüs tedbirleri genelgesi içerisinde bu konunun var olup olmadığını merak ediyor. Peki, pazarlar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PAZARLAR AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı'nın pazarlar hususunda herhangi bir maddesi yer almıyor. Dolayısıyla semt pazarları ikinci bir genelge yayımlanmadığı sürece açık olmaya devam edecek.