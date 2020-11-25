Pazarlar açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarları açık olacak mı?
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pazarlar açık mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Pek çok alanda kısıtlamaya gidilmesi sebebiyle pazarlar için Koronavirüs tedbirleri olup olmadığı sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, pazarlar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Pazarlar açık mı sorusu, temel ihtiyaçlarını gidermek üzere semt pazarlarına gitmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pazarlar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Koronavirüs tedbirleri genelgesi içerisinde bu konunun var olup olmadığını merak ediyor. Peki, pazarlar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PAZARLAR AÇIK MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı'nın pazarlar hususunda herhangi bir maddesi yer almıyor. Dolayısıyla semt pazarları ikinci bir genelge yayımlanmadığı sürece açık olmaya devam edecek.
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