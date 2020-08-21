Pazardaki maskesiz esnaf: Biz müşterilerden uzağız, mesafemiz fazla

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Erzurum'da tedbirler artırıldı. Maske kullanmanın zorunlu olduğu kentte görevliler tarafından denetimler sıklaştırılırken, kurallara uymayanların oldukça fazla olduğu gözlendi. Haftalık alışverişlerini yapmak için merkez Yakutiye ilçesinde kurulan semt pazarına gelen vatandaşların birçoğu maske takarken, bazılarının bu kuralı ihlal ettiği gözlendi. Satıcıların bir bölümünün görüntü alan kameraları görünce maske taktığı pazarda bir esnafın, "Sabah geldiğimizde ateşimizi ölçüyorlar sonra tezgahın başına geçiyoruz. Biz müşterilerden uzağız, mesafemiz çok fazla. Bizim için tehlike olabilir ama biz uzaktayız. Maskemi sizle konuşmak için çıkardım sonra takacağım" dedi.

Semt pazarında satıcılarla vatandaş arasında zaman zaman seçme tartışması da yaşandı. Bir vatandaş ise eliyle domates seçmesine izin vermeyen esnafa kızarak alışveriş yapmadan ayrıldı. Pazar esnafından birisi de kendisini görüntüleyen kamerayı görünce müşteriden aldığı parayı maske gibi kullandı. Esnaf, daha sonra maskesini takarak satışa devam etti.

ŞEHİR HASTANESİ PANDEMİ HASTANESİ OLDU

Virüs vakalarında artış yaşanan Erzurum'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker başkanlığında toplandı. Kurul, il genelinde uygulanan tedbirlerin yanı sıra Covid-19'un etkilerini en aza indirmek, tanı ve tedavinin daha etkin yürütülmesi için Erzurum Şehir Hastanesi ve diğer sağlık hizmetlerinde düzenlemeler yaptı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk hastalıkları yan dal hizmetleri, nefroloji, diyaliz, yanık merkezi, gastroenteroloji ve kanser cerrahisi hariç diğer servislerin Covid-19 hastalarının takip ve tedavileri için düzenlenmesi kararını verdi. Kurul kararına göre kırmızı alanda acil hizmeti verilirken, sarı ve yeşil alanlar Covid-19 acil olarak yeniden planlanacak.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil operasyonlar ve kanser cerrahisi hariç ameliyat hizmetlerinin durdurulmasına karar veren kurul, yaşlı, engelli, işe giriş ve diğer sağlık kurulu raporlarının mağduriyetlere yol açılmaması için Palandöken Ek Hizmet binasında poliklinik ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin planlanmasını istedi.

Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemiye yönelik faaliyetlerinin devam ettiği Mareşal Çakmak Hastanesi'nde acil ve poliklinik hizmeti verilmiyor. Kurul'un aldığı karara göre Nenehatun Kadın Doğum, fizik tedavi, psikiyatri, medikal onkoloji dallarında Numune ek hizmet binası, palyatif hastaları ile diğer diyaliz hastaları alanında Dadaşkent ek binası mevcut çalışmasına devam edecek.

Hıfzıssıhha kurulu, Atatürk Üniversitesi ile Şehir Hastaneleri arasında ihtiyaç duyulması halinde özellikle cerrahi branşlar ile yan dal uzmanlıklarında ihtiyaç duyulması halinde görevlendirme yayılmasına da karar verdi.

NORMAL HASTALARA RANDEVU VERİLMEYECEK

İl Hıfzıssıhha Kuruluna başkanlık eden Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Şehir Hastanesi'ne bazı branşlar hariç normal hasta randevusu verilmeyeceğini belirtti. Mareşal Çakmak Hastanesi'nin pandeminin başladığından beri virüs vakalarına baktığını ifade eden Büyüker, Palandöken Devlet Hastanesinin normal muayeneleri sürdüreceğini bildirdi.

Kurul olarak 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili de bir dizi kararlar aldıklarını belirten Vali Yardımcısı Büyüker, "65 yaş üstüyle ilgili karar alırken var olan hasta sayısına baktık. Ne kadar 65 yaş üstü hasta var, bunların ne kadarı hastanede ya da yoğun bakımda yatıyor. Bu çalışma sonunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ciddi risk grubu olduğunu belirledi. 65 yaş üstü vatandaşlarımız bizler için çok değerli. Bir çoğumuzun anne, babası, dedesi, anneanne, babaannesi. Biz bu vatandaşlarımızı düşündüğümüz için bir dizi kısıtlama getirdik. Bu vatandaşlarımızın düğün sahibinin birinci derece yakını olmaları halinde düğün salonlarına katılabilecekler. Eğer birinci derece yakını değillerse düğüne katılamayacaklar. Bu kararı cenazelerde de uygulayacağız. Cenaze sahibine yakınlık derecesine göre 65 yaş üstü vatandaşımız cenazeye katılabilecek. Bizim amacımız onları mahrum etmek, belli şeylerden kısıtlamak değil. Sadece onların sağlığı için, bizim için çok değerli oldukları için bu kararı aldık" diye konuştu.

VİRÜS BENCİL OLMAMAYI ÖĞRETTİ

Virüsün bencil olmamayı öğrettiğini de ifade eden Büyüker, "Virüsün bize öğrettiği derslerden birisi bencil olmamak. Ben seni, sen beni düşüneceksin ve öyle iyi olacağız. Sadece benin kendimi düşünmem, senin beni düşünmen iyi yapmıyor. Birbirimizi düşünerek iyi bir noktaya gelmiş olacağız" dedi.