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Pazardaki kadınlar şikayet edince gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Pazar#Edirne#Gözaltı
Pazardaki kadınlar şikayet edince gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 16:59

Edirne’de pazar yerinde, cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu TIR şoförü R.E., gözaltına alındı.

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Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı. Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Pazardaki kadınlar şikayet edince gözaltına alındı

Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pazardaki kadınlar şikayet edince gözaltına alındı
Pazardaki kadınlar şikayet edince gözaltına alındı

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#Pazar#Edirne#Gözaltı

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