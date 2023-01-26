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Pazarda yankesicilik kamerada: Anne ile kızı dolapta yakalandı

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#Yankesicilik#Pazar#Yalova
Pazarda yankesicilik kamerada: Anne ile kızı dolapta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 13:51

Yalova'da kapalı pazarda yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı belirlenen S.L. (37) ile kızı H.L. (14), polisin operasyonu ile dolapta saklanırken yakalandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 21 Ocak'ta Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazara giden Ş.A., çantasından 2 bin TL nakit para ile 1 altın yüzüğün çalındığını belirterek polise başvurdu. Yine aynı gün pazara giden E.V. ile G.D. de cep telefonlarının çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, pazar yeri ile çevresindeki güvenlik görüntülerinden şüpheliler S.L. ile kızı H.L.'yi tespit etti. Görüntülerde; anne ile kızının alışveriş yapan kişilere yaklaşıp, S.L.'nin elindeki poşetle perdeleme yaparak, bir kadının cüzdanını çalıp, kızı H.L.'ye verdiği görüldü.

Pazarda yankesicilik kamerada: Anne ile kızı dolapta yakalandı



Polis, 24 Ocak'ta şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli, yorgan ve yatakların istiflendiği dolapta saklanırken yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.L. tutuklanırken, kızı H.L. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#Yankesicilik#Pazar#Yalova

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