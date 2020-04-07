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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı

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Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı
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BARTIN’da, kapalı pazar yerinde vatandaşlara ve satıcılara terzide diktirdiği maskeleri dağıtan Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar ile maskeleri diken terzi, gözaltına alındı.

Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar, kent merkezinde bir terziye maske diktirdikten sonra kapalı pazar yerindeki vatandaşlara ve satıcılara bunları dağıtmaya başladı. Alemdar, maskeleri dağıttığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Standartlara uygun olmayan maskeleri izinsiz dağıttığı gerekçesiyle Yonca Alemdar ile birlikte maskeleri diktiği iddia edilen terzi de gözaltına alındı. Karakola götürülen Yonca Alemdar ile terzinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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