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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Pazarda kitap sattığı aracında hayatını kaybetti

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Pazarda kitap sattığı aracında hayatını kaybetti

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde pazarda otomobiline koyduğu dini kitapları satan İbrahim Öcal (79), aracın içerisinde yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde kurulan halk pazarı içinde meydana geldi. Otomobiline koyduğu dini kitapları pazarda satan İbrahim Öcal, aracına geçerek oturdu. Esnaf bir süre sonra İbrahim Öcal’ın hareket etmediğini görünce 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, İbrahim Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Öcal’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceği belirtilirken, cenazesi morga kaldırıldı.

 

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