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Pazarda esnaf ile İmamoğlu tartıştı

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#İSTANBUL#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu
Pazarda esnaf ile İmamoğlu tartıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 17:49

İstanbul Bayrampaşa'da pazarı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir esnaf arasında tartışma çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, "Bahse konu olay ile ilgili esnaf vatandaşımız hakkında her hangi bir gözaltı kararı bulunmayıp kendisinin karakola müracaat etmesi nedeniyle şikayetçi olarak beyanı alınmıştır" denildi

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Ekrem İmamoğlu öğle saatlerinde seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da pazar esnafını ziyaret etti. Tezgah üzerine çıkan bir esnaf , İmamoğlu'na tepki gösterdi. Esnaf, İmamoğlu'nu HDP ve terör örgütü PKK ile iş birliği yapmakla suçladı. İmamoğlu da esnafa karşılık verince tartışma büyüdü.

Taraflar birbirini terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla suçladı. Tartışma sonrası Ekrem İmamoğlu ilerlerken esnaf Mehmet Özdemir arkasından bağırmaya devam etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir süre sonra Özdemir'in polis aracına binerek pazardan ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bahse konu olay ile ilgili esnaf vatandaşımız hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayıp kendisinin karakola müracaat etmesi nedeniyle şikayetçi olarak beyanı alınmıştır" denildi

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#İSTANBUL#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu

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