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Pazarda dilencilik yapan kişinin 1 saatte topladığı para şaşkına çevirdi

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#Dilenci#Bolu#Pazar
Pazarda dilencilik yapan kişinin 1 saatte topladığı para şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 13:42

Bolu’da halk pazarında tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engeli Metin A. (52) bir saatte 1300 TL para topladı. Zabıta ekipleri tarafından topladığı paralara el konulan Metin A.’ya 977 TL idari para cezası kesildi.

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Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İhsaniye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında denetim yaptı. Ekipler denetimler sırasında pazar tezgahlarının önünde tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engelli Metin A.’yı fark etti.

Pazarda dilencilik yapan kişinin 1 saatte topladığı para şaşkına çevirdi

Metin A. zabıta ekipleri tarafından pazar yerinin içerisinde bulunan zabıta kontrol noktasına götürülürken üzerinden 1300 TL para çıktı. Metin A.’nın bu parayı, bir saatte topladığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, Metin A’ya Kabahatler Kanuna Muhalefetten 977 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

Pazarda dilencilik yapan kişinin 1 saatte topladığı para şaşkına çevirdi

Pazarda dilencilik yapan kişinin 1 saatte topladığı para şaşkına çevirdi

 

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#Dilenci#Bolu#Pazar

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