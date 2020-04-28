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DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Pazarda dikkat çeken sosyal mesafesiz ve maskesiz alışveriş görüntüleri

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Küçükmece'de kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Pazara gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı, kimi tezgâhtarların maske takmadığı görüldü.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken semt pazarlarında insan yoğunluğu devam ediyor. Küçükçekmece'de bugün kurulan semt pazarında da yoğunluk yaşandı. Pazara gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşlar maske takmaya dikkat ederken, bazı tezgâhtarlarda pazarcılar maske takmadı. Vatandaşlar virüse rağmen ürünleri elleriyle seçerek alışveriş yaptı. Öte yandan zabıta ekipleri pazar girişinde maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Pazarda dikkat çeken sosyal mesafesiz ve maskesiz alışveriş görüntüleri

Pazarda dikkat çeken sosyal mesafesiz ve maskesiz alışveriş görüntüleri

Pazarda dikkat çeken sosyal mesafesiz ve maskesiz alışveriş görüntüleri


Pazarda dikkat çeken sosyal mesafesiz ve maskesiz alışveriş görüntüleri

 

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