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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Pazarda cüzdan çaldı, kaçarken esnaf yakaladı

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Pazarda cüzdan çaldı, kaçarken esnaf yakaladı
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ADANA'da, semt pazarında alışveriş yapan Gönül E.'nin (65) cüzdanını çalan N.T., kaçmaya çalışırken esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışveriş yapan Gönül E., cebindeki cüzdanının çalındığını fark edince çevredekilerden yardım istedi. Pazarcı esnafı da cüzdanı çalan N.T.'yi kaçmak isterken yakaladı. İhbarla pazara gelen polislere teslim edilen N.T.'nin üst araması yapıldı. N.T.'nin ceplerinden, içinde 295 TL bulunan cüzdan ve cep telefonu çıktı. Cüzdan, Gönül E.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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