Pazarda cinayet davasının sanığı: Böyle olmasını istemezdim

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 18 Ocak'ta, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda muz satan Şevket Mutlu (27), iddiaya göre, kendisinden daha önce 1000 lira borç alan ve yan tezgahta sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile bu nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul, Ahmet Akın (19) ve Gökhan Nurkoyuncu'yu çağırdı. Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı.



BAŞINDAN YARALANINCA BIÇAKLA SALDIRDI



​İsmail Kurul ve Ahmet Akın’ın demir sopayla saldırdığı Muhammet Bardakçı, başından yaralandı. Bunun üzerine Bardakçı, tezgahındaki bıçağı alıp, İsmail Kurul, Şevket Mutlu ve kavgayı ayırmaya çalışan Rahmi Özcan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Arbedede Gökhan Nurkoyuncu da Yaşar Bardakçı'yı bıçakla hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kurul, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavilerinin ardından taburcu olan Muhammet Bardakçı, Yaşar Bardakçı ve Hüseyin Bardakçı ile olaya sonradan karıştığı öne sürülen babaları Alişan Bardakçı, karşı gruptan da Ahmet Akın ve Gökhan Nurkoyuncu polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Bardakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı