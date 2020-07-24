MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu
GeriGündem Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Şaduman UNUTMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu
Abone Olgoogle-news

ANKARA'da, semt pazarında yoğunluk yaşanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Çankaya ilçesinde kurulan Yenişehir Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koroavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapan vatandaşların tezgahlarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, neredeyse iç içe alışveriş yaptığı görüldü. Tezgahlar arasında olması gereken 3 metre mesafe kuralının da ihlal edildiği, bazı pazarcı esnafının ise maske takmadığı görüldü. Vatandaşların bazıları maskeyi olması gerektiği gibi takarken, bazıları ise çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle