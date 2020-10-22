Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

Özellikle kadınların yoğun olarak tercih ettiği Bostanlı Halk Pazarı’nda; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi birçok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Bu nedenle pazar kurulduğunda yoğun ilgi görüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.