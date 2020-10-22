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Hasan AKYILDIZ- Cemal YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı

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İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı Halk Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Özellikle kadınların yoğun olarak tercih ettiği Bostanlı Halk Pazarı’nda; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi birçok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Bu nedenle pazar kurulduğunda yoğun ilgi görüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.

 

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