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Pazarda alışveriş yapan kadını hedef aldı, 'Görünce dayanamadım' dedi

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#Adana#Hırsızlık#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 10:13

Adana'da bir marketin önünde bekleyen Kadri Ö. (44), bayram alışverişine çıkan Aysel Ş.'nin (42) ATM'den çekip çantasına koyduğu 14 bin 700 lirayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli ifadesinde, "Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim" dedi.

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Olay, 5 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Kurban Bayramı için alışverişe çıkan Aysel Ş., ATM'den çektiği 14 bin 700 lirayı saydıktan sonra çantasına koydu.

Pazarda alışveriş yapan kadını hedef aldı, Görünce dayanamadım dedi

Bu sırada sokaktaki kalabalığın arasında dolaşan Kadri Ö., kadının saydığı parayı gördü. Çevreyi kontrol eden Kadri Ö., yürüyen Aysel Ş.'nin peşinden gidip çantasının fermuarını açarak, parayı çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Pazarda alışveriş yapan kadını hedef aldı, Görünce dayanamadım dedi

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PARANIN 4 BİN LİRASI BULUNDU

Alışveriş için girdiği bir mağazada parasının çalındığını fark eden Aysel Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Polis ekipleri, evine yaptığı baskında Kadri Ö.'yü gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada çalınan paranın 4 bin lirası ele geçirildi.

Pazarda alışveriş yapan kadını hedef aldı, Görünce dayanamadım dedi

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Kadri Ö., sorgusunda, "Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim. Çaldığım parayla alışveriş yaptım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Pazarda alışveriş yapan kadını hedef aldı, Görünce dayanamadım dedi

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#Adana#Hırsızlık#Hırsız

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