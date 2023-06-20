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‘Pazara gidiyorum’ dedi, köprü ayağında cesedi bulundu

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#Adli Tıp Kurumu#Aydın#Nazilli
‘Pazara gidiyorum’ dedi, köprü ayağında cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Ayşe Sevim Akarçay’ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay (71) 15 Haziran’da pazara gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyince Akarçay’ın yakınları, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışması sonucu Akarçay’ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü’nde indiği tespit edildi. Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp, çalışmaları derinleştirdi. Aramalar sürerken dün öğle saatlerinde Donduran Köprüsünün ayağına takılmış kadın cesedi ihbarı yapıldı. Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, Ayşe Sevim Akarçay’a ait olduğu belirlendi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay’ın cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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#Adli Tıp Kurumu#Aydın#Nazilli

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