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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

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Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursa'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi. İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.

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