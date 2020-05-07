Pazar yerlerinde yasaklar kaldırıldı mı? Sosyete pazarları ne zaman açılacak?

Pazar yerlerinde yasaklar ne zaman kaldırılacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Korona virüsü nedeniyle pazar yerlerinde, birçok dükkanın kapatılması sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak bu yerlerin yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Peki sosyete pazarları açılacak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin detayları...

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine “Pazar Yerleri” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs‘tan itibaren geçerli olmak üzere daha önceki genelgede belirtilen söz konusu pazarcı esnafına yönelik kısıtlamanın kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi. Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede, 11 Mayıs tarihinden itibaren anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi.

PAZAR YERLERİNDE YASAKLAR KALKTI MI?

Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Bu kapsamda; valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak. Bakanlık valiliklerden, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultu da pazarların sürekli denetlenmesini istedi. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

SOSYETE PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık, genelgeyle kamuoyunda sosyete pazarı olarak bilinen yerleri kapsamadığını belirtti. Sosyete pazarlarının yeniden açılacağı tarih henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklamaları haberlerimizde paylaşacağız.