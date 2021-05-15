Pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyularak açıldı

Kayseri'de, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde 10'ar, Talas ilçesinde 6, diğer ilçelerde ise 9 pazar yeri açıldı.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek açılan pazar yerlerinde, polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetim yaptı.

Pazarcı esnafından Yasin Bulut, geçimlerini buradan kazandıklarını ve bu yüzden pazar yerlerinin açılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Pazar yerlerinin açılmasıyla para kazanmaya başladıklarını belirten Bulut, "Tüm açılsa daha iyi olur ama bir gün de olsa bize faydası oldu. 7 gün yatmaktansa bir gün çalışmak hiç yoktan iyidir. Marketler pahalı olduğu için pazar, vatandaş için adeta ilaç oluyor. Bu açılma sadece bizim için değil, vatandaş için de iyi." ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de de "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kent merkezinde Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki pazarlarda esnaflar yaş sebze, meyve ve fide satışları yapıyor. Pazar yerlerine aynı anda 300'den fazla kişi alınmıyor, polis ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Görevliler Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar da pazar yerlerinden kısa sürede ayrılıyor.

SİVAS

Sivas'ta da "tam kapanma" sürecinde bazı semt pazarlarında esnaf bugün yeniden tezgah açtı.

Az sayıda tezgah kurulan pazara, vatandaşlar maske, mesafe kurallarına dikkat edilerek alındı.

Görevliler, pazarda denetimlerini sürdürdü.

NİĞDE

Niğde'de de dört mahallede pazar yerleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıldı.

Yaş sebze, meyve ve fide satılan pazar yerlerinde aynı anda en fazla 300 kişinin alışveriş yapmasına izin veriliyor.

Polis ve zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü pazarlarda, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuluyor.

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