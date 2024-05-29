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Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

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#İstanbul#Avcılar#Pazar
Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 09:54

Avcılar'da semt pazarının kurulduğu sokakta bırakılan ve sahibine ulaşılamayan otomobil, esnaf tarafından tezgah olarak kullanıldı.

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Merkez Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan semt pazarına gelen pazarcı esnafı Hürriyet Akan, belediyeden kiraladığı kendisi için tahsis edilen alanda bir otomobili park edilmiş halde buldu.

Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yardım istendi. İki zabıta memuru plaka sorgulama sistemi ile araç sahibine ulaşabilmek için emniyet müdürlüğünden yardım istedi.

Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

Yapılan araştırmada otomobilin bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Ancak firmaya ulaşılamadı. Saatler ilerledikçe çaresiz kalan Hürriyet Akan, tezgah açmak için çalışmaya başladı. 

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Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

Masaların üzerine örtüler açan Akan, sahibi bulunamayan otomobilin üzerini de tezgah olarak kullanmaya karar verdi. Akan, otomobilin üzerine tahta ve örtü koyduktan sonra ürünleri satmak üzere burada sergiledi.

Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

Geçen hafta da yine benzer bir olayla karşılaştıklarını belirten Akan, sürücülerin ön cama mutlaka ulaşılabilecek bir telefon numarası bırakmalarını istedi. Pazarcı Yusuf Danış ise, bu olayların hemen her hafta yinelendiğini belirterek, "Bir pazar günü ve yine burada unutulan bir otomobil" dedi. Pazara gelen müşteriler ise, tezgaha çevrilen otomobilin şaşkınlığını yaşadı.

Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

 

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#İstanbul#Avcılar#Pazar

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