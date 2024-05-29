Pazar yerine park edilen araç için böyle çözüm buldular

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Merkez Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan semt pazarına gelen pazarcı esnafı Hürriyet Akan, belediyeden kiraladığı kendisi için tahsis edilen alanda bir otomobili park edilmiş halde buldu.

Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yardım istendi. İki zabıta memuru plaka sorgulama sistemi ile araç sahibine ulaşabilmek için emniyet müdürlüğünden yardım istedi.

Yapılan araştırmada otomobilin bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Ancak firmaya ulaşılamadı. Saatler ilerledikçe çaresiz kalan Hürriyet Akan, tezgah açmak için çalışmaya başladı.

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Masaların üzerine örtüler açan Akan, sahibi bulunamayan otomobilin üzerini de tezgah olarak kullanmaya karar verdi. Akan, otomobilin üzerine tahta ve örtü koyduktan sonra ürünleri satmak üzere burada sergiledi.

Geçen hafta da yine benzer bir olayla karşılaştıklarını belirten Akan, sürücülerin ön cama mutlaka ulaşılabilecek bir telefon numarası bırakmalarını istedi. Pazarcı Yusuf Danış ise, bu olayların hemen her hafta yinelendiğini belirterek, "Bir pazar günü ve yine burada unutulan bir otomobil" dedi. Pazara gelen müşteriler ise, tezgaha çevrilen otomobilin şaşkınlığını yaşadı.