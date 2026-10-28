×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pazar yerinde 'tezgah' kavgası kanlı bitti: Biri çocuk 6 kişi bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Pazar Kavgası#Sancaktepe#Yaralanma
Pazar yerinde tezgah kavgası kanlı bitti: Biri çocuk 6 kişi bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 14:32

Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında esnaf arasında başlayan yer tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Sabah saatlerinde yaşanan ve çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi’nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, esnaf iki grup arasında çıkan yer tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Pazar yerinde tezgah kavgası kanlı bitti: Biri çocuk 6 kişi bıçaklandı

Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pazar yerinde tezgah kavgası kanlı bitti: Biri çocuk 6 kişi bıçaklandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Pazar yerinde tezgah kavgası kanlı bitti: Biri çocuk 6 kişi bıçaklandı

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Mustafa H.’nin yakalanması için Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Caddede yaşananları ise binada bulunan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gözden KaçmasınAteş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdılar: Kayserideki dehşet anları kameradaAteş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdılar: Kayseri'deki dehşet anları kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pazar Kavgası#Sancaktepe#Yaralanma

BAKMADAN GEÇME!