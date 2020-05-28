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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Pazar yerinde tartıştı, pompalı tüfekle vurup kaçtı

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Pazar yerinde tartıştı, pompalı tüfekle vurup kaçtı
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Özcan Öner (37), pazar yerinde tartıştığı S.P. tarafından pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan S.P.'yi her yerde arıyor.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Reis Mahallesi 9116 Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Özcan Öner ile S.P. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken S.P., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öner'i karnından vurdu. Ağır yaralanan Öner, kanlar içinde yere yığılırken, S.P. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Öner'i ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Özcan Öner'i karnından vuran S.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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