Pazar yerinde korku dolu anlar! Ağaç, tezgahların üzerine düştü

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Olay, Tozpokaran Cumartesi pazarında sabah saatlerinde meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağaç sokağa kurulan 2 pazar tezgahının üzerine devrildikten sonra park halindeki araca çarptı. Devrilen ağacın dalları pazarcı İlhan Yücekaya'nın yüzüne çarparak yaraladı. Kısa süre içinde Güngören Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ağacı kesti ve bulunduğu yerden aldı. Olay sırasında diğer pazarcıların kahvaltı yapmak için tezgahın başında bulunmaması olası bir faciayı önledi. 2 Pazar tezgahında ve araçta hasar oluşurken pazarcılar yaşanan duruma isyan etti.

Yüzünden yaralanan İlhan Yücedağ, "Tezgah açıyordum. 5 dakika geçmedi aniden küt diye bir ses geldi. Bakana kadar ağaç üstümüze devrildi. Dal geldi gözüme girdi. Sonra aracın üstüne devrildi. Gözümü mahvetti. Baş dönmesi ve görememezlik oldu. Şu an biraz biraz kendime geldim. Gözümü kaybedebilirdim. Burada vatandaş da olabilirdi. İlla ki birinin ölmesi mi gerekiyor. Önceden gelirsin tedbirini alırsın. Fazla bir hasarım yok. Birkaç plastik kırıldı. Önemli olan can kaybının olmaması. Allah korudu bizi" dedi.

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Kahvaltı yaptığı sırada tezgahının üstüne ağaç devrilen pazarcı ise "Şu malların haline bak. Hala daha tezgah açacağız. Kahvaltı yapmak için yan tarafa geçmiştik. Öylelikle kurtulduk. Kahvaltı yapmasaydık tezgahımızı açıyor olacaktık" dedi.