Pazar günü spor salonları açık mı? İşte, spor salonlarının çalışma saatleri

Haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni normalleşme tedbirlerine göre bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Buna göre; cumartesi günleri restoran, kafe, fırınlar, spor salonları gibi sosyal tesisler açılırken, bu işletmelerin Pazar günü yasaklarda açık olmayacağı ise merak konusu. Peki spor salonları Pazar günleri açık mı? Spor salonları Pazar çalışıyor mu?

PAZAR GÜNÜ SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Spor salonlarının çalışma şartları normalleşme kararları ile beraber netleşti. Haziran ayı normalleşme genelgesi ile beraber kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verilen spor salonlarının durumu hakkında İçişleri Bakanlığı bilgi verdi.

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

Bu durumda spor salonları da diğer işletmeler gibi 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı zamanda Pazar günleri sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde kapalı olacak.

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