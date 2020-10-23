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Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı? KPSS adayları dikkat.. Tarih ve saat duyurusu yapıldı

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Pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı? KPSS adayları dikkat.. Tarih ve saat duyurusu yapıldı
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Önlisans) katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.

Vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecekleri kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 'Sınava Giriş Belgesi' ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmesi gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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