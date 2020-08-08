MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazar günü nasıl olacak? İşte il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri
GeriGündem Pazar günü nasıl olacak? İşte il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.08.2020 - 20:32,Son Güncelleme:

Pazar günü nasıl olacak? İşte il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazar günü nasıl olacak? İşte il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı tatili sonrası ilk pazar tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini araştırıyor. Açık alanlarda vakit geçirme planları yapanlar, sıcaklık değerleri ile diğer bilgileri sorguluyor. Peki, pazar günü nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığnının İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Pazar günü nasıl olacak İşte il il 9 Ağustos hava durumu tahminleri

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle