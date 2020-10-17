Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 18 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.