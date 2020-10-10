Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 11 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...