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Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 11 Ekim il il hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 11 Ekim il il hava durumu tahminleri
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Pazar günü tatili öncesi vatandaşların hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde havaların nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgileri sorguluyor. Birkaç gündür serin havanın etkisinde olan batı bölgelerindeki son durum araştırılıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...

Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşte 11 Ekim il il hava durumu tahminleri

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