Pazar günü hava nasıl olacak? MGM 24 Ocak il il hava durumu tahminleri! Sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji hava durumu raporu son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -4°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -10°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -19°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -12°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP -2°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT -3°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 0°C, 11°C

Az bulutlu ve açık