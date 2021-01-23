Pazar günü hava nasıl olacak? MGM 24 Ocak il il hava durumu tahminleri! Sağanak yağış bekleniyor!
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji yağmur uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında da yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğinden olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte, 24 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu raporu son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -10°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -19°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -12°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT -3°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
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