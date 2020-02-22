Pazar günü hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 23 Şubat il il hava durumu raporu
Pazar günü tatilini açık havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. Sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarına dair değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? İşte, 23 Şubat il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise akşam saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. İşte, pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 4°C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 1°C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
MANİSA 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 7°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ 0°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SİVAS -1°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 5°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT 3°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ 2°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle