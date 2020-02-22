Pazar günü hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 23 Şubat il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise akşam saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. İşte, pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 4°C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 7°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ 0°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SİVAS -1°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 5°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT 3°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu