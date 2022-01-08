Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 9 Ocak il il hava durumu tahminleri

Haberin Devamı

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9 Ocak Pazar günü hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.