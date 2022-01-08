Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 9 Ocak il il hava durumu tahminleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto Taraftar, Fatih Terim ve yönetime seslendi: Sabrımız taşıyorGalatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime seslendi: 'Sabrımız taşıyor!'#Galatasaray
Bakan Akardan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerdeBakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde#Milli Savunma Bakanı
Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü! Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...#Başakşehir
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririzErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda büyük yıkım Evinde tek golle kaybetti...Galatasaray'da büyük yıkım! Evinde tek golle kaybetti...#Galatasaray
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden kadın istihdamı vurgusuKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den 'kadın istihdamı' vurgusu#Nureddin Nebati
TTBye TURKOVAC tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınızTTB'ye 'TURKOVAC' tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınız!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirelden olay sözler Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırımVolkan Demirel'den olay sözler! 'Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırım'#Volkan Demirel
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Avrupanın göbeğinde tepki çeken karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...Avrupa'nın göbeğinde tepki çeken karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...#Norveç
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Bahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksinizBahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsunBu nasıl tavsiye! Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsun"#Yeliz Yeşilmen
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
HABERLERGündem Haberleri

Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 9 Ocak il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Dmi#Hava Durumu Tahminleri
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 9 Ocak il il hava durumu tahminleri

Pazar günü öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumlarını merak eden pek çok vatandaş, Meteoroloji'den gelen son bilgileri öğrenmek ve ona göre planlarına şekil vermek istiyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

Haberin Devamı

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9 Ocak Pazar günü hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü hava nasıl olacak İşte 9 Ocak il il hava durumu tahminleri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Dmi#Hava Durumu Tahminleri

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı