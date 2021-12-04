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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 5 Aralık hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Pazar
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 5 Aralık hava durumu tahminleri

Aralık ayının ilk pazar günü öncesi, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Pazar günü, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına Meteoroloji'den gelen son bilgilere odaklandı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Pazar

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