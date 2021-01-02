Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 3 Ocak 2021 il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, en son hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.