Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 28 Kasım il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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