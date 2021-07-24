Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 25 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Pazar günü öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Günlerdir devam eden bayram tatilinin son gününde hava değerlerinin nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, bulundukları şehirlerin güncel hava durumu verilerini sorguluyor. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak?
İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İşte, 25 Temmuz il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Balıkesir, Eskişehir, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile KIrklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.