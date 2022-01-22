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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 23 Ocak il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hafta Sonu#Meteoroloji
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 23 Ocak il il hava durumu tahminleri

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak?

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgar, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esecek.

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Pazar günü hava nasıl olacak İşte 23 Ocak il il hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Hafta Sonu#Meteoroloji

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