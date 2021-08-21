MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazar günü hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu
GeriGündem Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 21.08.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu

Pazar günü tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Marmara'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, 22 Ağustos il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi açıklarında ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi