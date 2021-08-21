Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 22 Ağustos il il hava durumu raporu
Pazar günü tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Marmara'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, 22 Ağustos il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi açıklarında ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.