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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 19 Eylül hava durumu tahminleri

#Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?#Hava Durumu#Seoanasayfa
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 19 Eylül hava durumu tahminleri

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yağış etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, 19 Eylül hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Pazar günü hava nasıl olacak İşte 19 Eylül hava durumu tahminleri

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